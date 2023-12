Tous en chœur sur le parvis de l’église ! Eglise Saint-Pierre-de-Montrouge Paris, 16 décembre 2023 14:00, Paris.

Tous en chœur sur le parvis de l’église ! Samedi 16 décembre, 15h00 Eglise Saint-Pierre-de-Montrouge Entrée libre

Les chorales protestantes et catholiques du 14ème se rassemblent pour chanter Noël et évangéliser par le chant. Venez nombreux pour écouter, chanter et rencontrer, en particulier nos frères protestants qui ont tant à nous partager !

Grand final pour la plus joyeuse et fraternelle communion ! Tout le monde, spectateurs, passants, sera invité à rejoindre la chorale, et peu importe les qualités vocales ! vous serez tous les bienvenus !

Eglise Saint-Pierre-de-Montrouge 82 avenue du Général Leclerc PARIS Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T15:00:00+01:00 – 2023-12-16T15:30:00+01:00

