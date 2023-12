Concert à Saint-Pierre de Montmartre Église Saint-Pierre de Montrouge Paris Catégorie d’Évènement: Paris Concert à Saint-Pierre de Montmartre Église Saint-Pierre de Montrouge Paris, 3 décembre 2023, Paris. Concert à Saint-Pierre de Montmartre 3 – 19 décembre Église Saint-Pierre de Montrouge Dimanche 3, 18h Lidia Książkiewicz,orgue Dimanche 10, 18h Hommage à Antoine Boësset (1587-1643) Maître de musique des religieuses de l’Abbaye de Montmartre

Le Concert de la Reine,

Chloé de Guillebon Samedi 16, 12h Jeune Talent

Tom Rioult, orgue Dimanche 17, 18h Timelapse, quatuor de guitares

Reich, Brouwer, King Crimson… Mardi 19, 20h Morgane Collomb, soprano, Léopold Laforge, contre-ténor, Laure Colladant, pianoforte

Schumann, Brahms Église Saint-Pierre de Montrouge 82 avenue du Général-Leclerc, Paris Paris 75014 Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T18:00:00+01:00 – 2023-12-03T19:00:00+01:00

2023-12-19T20:00:00+01:00 – 2023-12-19T21:00:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Pierre de Montrouge Adresse 82 avenue du Général-Leclerc, Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Église Saint-Pierre de Montrouge Paris latitude longitude 48.82848;2.327204

Église Saint-Pierre de Montrouge Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/