Concert vocal par ENVOL Eglise Saint-Pierre de Martignac Puy-l’Évêque, 6 août 2023, Puy-l'Évêque.

Puy-l’Évêque,Lot

L’Ensemble Vocal Lotois se compose de 6 chanteurs et d’une guitare pour interpréter des musiques de la Renaissance et du monde..

2023-08-06 21:00:00 fin : 2023-08-06 . 10 EUR.

Eglise Saint-Pierre de Martignac

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie



The Ensemble Vocal Lotois is made up of 6 singers and a guitar, performing Renaissance and world music.

El Ensemble Vocal Lotois está formado por 6 cantantes y una guitarra, e interpreta música del Renacimiento y de todo el mundo.

Das Ensemble Vocal Lotois besteht aus 6 Sängern und einer Gitarre, die Musik aus der Renaissance und der Welt aufführen.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT CVL Vignoble