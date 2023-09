Visite commentée d’une église romane Église Saint-Pierre de Josse Montfort-en-Chalosse, 16 septembre 2023, Montfort-en-Chalosse.

Visite commentée d’une église romane 16 et 17 septembre Église Saint-Pierre de Josse Gratuit. Entrée libre.

Accompagné par des bénévoles de l’association des Amis de l’église Saint-Pierre de Josse, découvrez l’église et ses décors architecturaux romans et gothiques. Sa construction remonte en effet à une époque où l’art roman coexiste avec l’art gothique. Elle se présente aussi comme une église romane qui a été fortifiée à l’époque gothique et réorganisée au cours des siècles et des guerres.

Église Saint-Pierre de Josse Chemin de la Mariolle, 40380 Montfort-en-Chalosse Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 98 60 12 L’église de Montfort-en-Chalosse porte des traces de construction de plusieurs époques et styles. La date de sa fondation pourrait remonter au XIIe siècle. Elle est inscrite dans sa totalité à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. L’édifice primitif était de style roman. La nef et le clocher, tous deux aux murs très épais de près de 2 m, datent de cette époque. L’église est agrandie à l’époque gothique. De nombreux changements sont également opérés aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les orgues très simples datent du XVIIe siècle. Derrière le maître-autel, vous découvrirez des chapiteaux historiés qui méritent que l’on s’y attarde. L’église fait partie du circuit de découverte de la bastide de Montfort. Un chemin de 600 m dans les bois vous mènera à la fontaine des cent marches.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©fondation-patrimoine