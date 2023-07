Découverte des trésors patrimoniaux de Dangé et Saint-Romain : églises, mairies, laiterie et bien plus encore ! Église Saint-Pierre de Dangé Dangé-Saint-Romain Catégories d’Évènement: Dangé-Saint-Romain

Vienne Découverte des trésors patrimoniaux de Dangé et Saint-Romain : églises, mairies, laiterie et bien plus encore ! Église Saint-Pierre de Dangé Dangé-Saint-Romain, 17 septembre 2023, Dangé-Saint-Romain. Découverte des trésors patrimoniaux de Dangé et Saint-Romain : églises, mairies, laiterie et bien plus encore ! Dimanche 17 septembre, 14h00 Église Saint-Pierre de Dangé Gratuit. Entrée libre. Visite des principaux sites patrimoniaux de Dangé et Saint-Romain : les deux églises, les deux mairies, la laiterie, la ferme de la Rivière, la maison Vredon, l’hôtel de La Promenade, le prieuré de Saint Romain, et le pont. Église Saint-Pierre de Dangé 86220 Dangé-Saint-Romain Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine Au milieu du XIXe siècle, l’église primitive de Dangé est, malgré de nombreuses restaurations, en mauvais état et s’avère trop petite pour accueillir le nombre croissant des fidèles. La municipalité vient de faire d’importants efforts financiers pour doter la commune d’équipements modernes lui permettant de participer à l’essor économique et social de la France ; malgré cela, l’équipe municipale, en accord avec le conseil de fabrique de la paroisse, envisage en 1858 la construction d’une église neuve. Les deux années suivantes sont consacrées à l’étude du projet et à la recherche de subventions et de dons, y compris ceux des particuliers. La démolition de l’ancienne église est effective à partir d’août 1860, et la construction du nouvel édifice commence en janvier 1861, réalisée par M. Moreau, maçon à Preuilly (Indre-et-Loire) sur les plans d’un architecte châtelleraudais. L’église est livrée au culte le 1er février 1863, la première messe est dite le lendemain par M. Yavid, curé de Dangé, et la consécration solennelle est faite le 1er octobre suivant par Mgr Pie, évêque de Poitiers. Les vitraux sont offerts ultérieurement par les familles qui souhaitent célébrer un événement familial, heureux ou triste, ou simplement marquer leur pitié. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Église Saint-Pierre de Dangé

