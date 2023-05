Visitez l’une des deux églises romanes du village, l’église Saint-Pierre de Coulmiers Eglise Saint-Pierre de Coulmiers La Chaussée-sur-Marne Catégories d’Évènement: La Chaussée-sur-Marne

Visitez l'une des deux églises romanes du village, l'église Saint-Pierre de Coulmiers

Samedi 16 septembre, 14h00

Gratuit. Entrée libre.

Venez découvrir cette église Saint-Pierre de Coulmiers datant du XIIe siècle. Vous pourrez aussi visiter l'église Saint-Martin de Mutigny, dans le même village de La Chaussée-sur-Marne.

Les deux églises du village seront ouvertes pour une visite libre ou commentée.

Eglise Saint-Pierre de Coulmiers
2 Ruelle de l'Église 51240 La Chaussée-sur-Marne
La Chaussée-sur-Marne 51240 Marne Grand Est

L'église Saint-Pierre était l'église du village de Coulmier. Les villages Mutigny et Coulmier ont fusionné en 1798 sous le nom de « La Chaussée », devenu « La Chaussée-sur-Marne » en 1904. L'église Saint-Pierre datée des XIe et XIIe siècles est, comme l'autre église de La Chaussée-sur-Marne, un édifice roman en craie, au chevet polygonal d'inspiration rhénane, classée au titre des Monuments historiques en 1930. Elle présente plusieurs statues classées au titre des Monuments historiques.

Parkings. Accès aux églises de plain pied.

