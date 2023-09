Visite guidée de l’église Saint-Pierre-ès-Liens Église Saint-Pierre de Cheny Cheny, 15 septembre 2023, Cheny.

Visite guidée de l’église Saint-Pierre-ès-Liens Vendredi 15 septembre, 21h00 Église Saint-Pierre de Cheny 7€ / Gratuit pour les moins de 16 ans | Rendez-vous devant l’église

Suivez les pas d’une guide conférencière à travers l’histoire et l’architecture de cette église. Admirez sa tour carrée du XIIIe siècle et ses contreforts et la statue polychrome de Saint-Pierre Pape sculpté assis du XVIe siècle.

Église Saint-Pierre de Cheny 10 place de l’Eglise, 89400 Cheny Cheny 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T21:00:00+02:00 – 2023-09-15T22:30:00+02:00

© OT du Migennois