Concert du Choeur de garçons de l’Académie musicale de Liesse, le 14 janvier à 15h30 Église Saint-Pierre de Chaillot Paris Catégorie d’Évènement: Paris Concert du Choeur de garçons de l’Académie musicale de Liesse, le 14 janvier à 15h30 Église Saint-Pierre de Chaillot Paris, 14 janvier 2024, Paris. Concert du Choeur de garçons de l’Académie musicale de Liesse, le 14 janvier à 15h30 Dimanche 14 janvier 2024, 15h30 Église Saint-Pierre de Chaillot Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-14T15:30:00+01:00 – 2024-01-14T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-14T15:30:00+01:00 – 2024-01-14T17:00:00+01:00 L’Académie Musicale de Liesse est une école maîtrisienne catholique pour garçons souhaitant pratiquer la musique de haut niveau au service de la liturgie. Fondée à Liesse Notre Dame (Aisne), elle accueille les garçons du CM1 à la Terminale toutes sections, en classes à effectifs réduits et à horaires aménagés..12 RUE DU CHANOINE CALENDINI 72300 PRÉCIGNÉ Au programme:

Monteverdi : Beatus Vir

César Franck : Dextera Domini

Joseph Haydn : Te Deum

Et quelques chants de Noël Vente des billets sur place : 20 euros / 10 euros (moins de 26 ans) 31, avenue Marceau, 75116 Paris

Metro : Alma, Iéna, Etoile – Charles de Gaulle Bus : 32 – 92 Église Saint-Pierre de Chaillot 31 avenue Marceau, 75116 Paris Paris 75116 Quartier de Chaillot Paris Île-de-France Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75116 Lieu Église Saint-Pierre de Chaillot Adresse 31 avenue Marceau, 75116 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Église Saint-Pierre de Chaillot Paris Latitude 48.865263 Longitude 2.299851 latitude longitude 48.865263;2.299851

Église Saint-Pierre de Chaillot Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/