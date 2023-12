Concert : Symphonie n° 6 de Malher à Saint-Pierre de Chaillot Église Saint-Pierre de Chaillot Paris Catégorie d’Évènement: Paris Concert : Symphonie n° 6 de Malher à Saint-Pierre de Chaillot Église Saint-Pierre de Chaillot Paris, 16 décembre 2023 20:00, Paris. Concert : Symphonie n° 6 de Malher à Saint-Pierre de Chaillot Samedi 16 décembre, 21h00 Église Saint-Pierre de Chaillot Samedi 16 décembre à 21 H

Orchestre Impromptu, sous la direction de MAXIME PASCAL / OTHMAN LOUATI

Symphonie n°6 de Malher

Venez découvrir (ou redécouvrir) sa sixième symphonie avec nous !

Entrée libre Église Saint-Pierre de Chaillot 31 avenue Marceau, 75116 Paris Paris 75116 Quartier de Chaillot Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T21:00:00+01:00 – 2023-12-16T22:30:00+01:00

