Cet évènement est passé Veillée mariale Église Saint-Pierre de Chaillot Paris Catégorie d’Évènement: Paris Veillée mariale Église Saint-Pierre de Chaillot Paris, 7 décembre 2023 18:00, Paris. Veillée mariale Jeudi 7 décembre, 19h00 Église Saint-Pierre de Chaillot POUR LA SOLENNITÉ DE L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE

Veillée de prière devant l’autel de la Vierge et auprès de la crèche.

Procession avec des lumignons jusqu’à la crèche.

A 19h, après la messe de 18h30

Venez nous rejoindre ! Église Saint-Pierre de Chaillot 31 avenue Marceau, 75116 Paris Paris 75116 Quartier de Chaillot Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T19:00:00+01:00 – 2023-12-07T20:00:00+01:00

2023-12-07T19:00:00+01:00 – 2023-12-07T20:00:00+01:00 Détails Heure : 18:00 Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75116 Lieu Église Saint-Pierre de Chaillot Adresse 31 avenue Marceau, 75116 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Église Saint-Pierre de Chaillot Paris Latitude 48.865263 Longitude 2.299851 latitude longitude 48.865263;2.299851

Église Saint-Pierre de Chaillot Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/