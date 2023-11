Grande Braderie de l’Entraide de Chaillot Église Saint-Pierre de Chaillot Paris, 1 décembre 2023, Paris.

Grande Braderie de l’Entraide de Chaillot 1 – 3 décembre Église Saint-Pierre de Chaillot

La Grande Braderie de l’Entraide de Chaillot se tiendra à la crypte les vendredi 1er décembre de 10h à 19h, samedi 2 de 11h à 18h et dimanche 3 de 12h30 à 16h.

Cet évènement a plusieurs objectifs pour notre paroisse.

L’objectif premier est d’assurer le financement du fonctionnement de l’Entraide de Chaillot tout au long de l’année. Le bénéfice de la braderie en est la seule source de revenus. Cette activité paroissiale a pour mission de venir en aide aux personnes démunies en leur proposant 2 fois par semaine un lieu d’écoute autour d’un brunch, des vêtements, des produits d’hygiène, une assistance numérique et une permanence d’écrivain public en lien avec le Secours Catholique. Les généreux paroissiens donnent des vêtements mais l’Entraide est amenée aussi à compléter les dons en achetant certaines catégories de produits comme des baskets, blousons etc. qui correspondent aux besoins directs des gens de la rue. Et cela a un coût !

Le deuxième objectif est de réunir pendant 3 jours un grand nombre de paroissiens autour d’un évènement solidaire. Le bon déroulement est assuré grâce à la présence d’une cinquantaine de bénévoles qui installent une ambiance conviviale et chaleureuse afin d’ accueillir toute personne qui se présente.

Le troisième objectif est de faire venir un public nombreux à Saint-Pierre de Chaillot qui découvrira à cette occasion la beauté de la crypte et de l’église.

Venez nombreux. Aidez-nous à diffuser l’évènement. Parlez-en autour de vous. Rejoignez l’équipe de bénévoles même pour un petit créneau de 2h. Tout gâteau sera également apprécié pour rendre le plus attractif possible le salon de thé !!!

Merci d’avance pour votre aide.

Église Saint-Pierre de Chaillot 31 avenue Marceau, 75116 Paris Paris 75116 Quartier de Chaillot Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T10:00:00+01:00 – 2023-12-01T19:00:00+01:00

2023-12-03T12:30:00+01:00 – 2023-12-03T16:00:00+01:00