Sortie paroissiale du 7 octobre 2023 Église Saint-Pierre de Chaillot Paris Catégorie d’Évènement: Paris Sortie paroissiale du 7 octobre 2023 Église Saint-Pierre de Chaillot Paris, 7 octobre 2023, Paris. Sortie paroissiale du 7 octobre 2023 Samedi 7 octobre, 08h30 Église Saint-Pierre de Chaillot Programme de la Sortie paroissiale

Messe à l’abbaye de Morienval puis visite de l’abbaye.

Pique nique avant la visite du château de Compiègne

samedi 7 octobre

de 8h30 à 18h30

Départ en car, devant le parvis de l’église

bulletin d’inscription disponible au secrétariat Église Saint-Pierre de Chaillot 31 avenue Marceau, 75116 Paris Paris 75116 Quartier de Chaillot Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

