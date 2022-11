Conférence des Midis de Chaillot : Le deuil périnatal. Église Saint-Pierre de Chaillot Paris Catégorie d’évènement: Paris

Conférence des Midis de Chaillot.

Dans la crypte de l’église Saint-Pierre de Chaillot, 31 avenue Marceau, 75116 Paris. Nous vous attendons nombreux pour écouter Mesdames Bénédicte Dubouillon, et Sophie Johanet, membres écoutantes de

l’association Agapa. Sujet de la conférence : Le deuil périnatal.

Accompagnement de la souffrance des parents face au deuil périnatal . #deuilpérinatal #conférencedesmidisde chaillot #agapa

