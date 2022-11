Intentions de prière à la crèche Église Saint-Pierre de Chaillot Paris Catégorie d’évènement: Paris

Intentions de prière à la crèche Église Saint-Pierre de Chaillot, 27 novembre 2022, Paris. Intentions de prière à la crèche 27 novembre – 25 décembre, les dimanches Église Saint-Pierre de Chaillot Confiez vos intentions de prière à l’Enfant de la crèche. Église Saint-Pierre de Chaillot 31 avenue Marceau, 75116 Paris Quartier de Chaillot Paris 75116 Paris Île-de-France Toutes les intentions de prières que vous déposerez dans les sapins veilleurs à côté de la crèche seront priées lors des messes de semaine en janvier 2023. Venez découvrir notre crèche et déposez vos intentions aux heures d’ouverture de l’église pendant toute la durée de l’Avent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-27T11:00:00+01:00

2022-12-25T12:00:00+01:00

Lieu Église Saint-Pierre de Chaillot Adresse 31 avenue Marceau, 75116 Paris Quartier de Chaillot Ville Paris

