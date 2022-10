Centenaire des obsèques de Proust : 21 novembre 2022 Eglise Saint-Pierre de Chaillot, 21 novembre 2022, Paris.

entrée est libre et ouverte à tous.

Concert-lecture : alternance de temps littéraires et musicaux avec Didier Sandre, Alix Bénézech, Thierry Escaich et Samuel Liégeon.

Le lundi 21 novembre à 20h30, un concert-lecture est organisé pour commémorer les obsèques de Marcel Proust qui ont été célébrées le 21 novembre 1922 dans l’ancienne église de Saint-Pierre de

Chaillot.

En cette année 2022, centenaire de la mort de Marcel Proust, le Père Jacques Ollier a souhaité rappeler cet évènement en y associant Jérôme Bastianelli, président de la Société des Amis de Marcel Proust.

La soirée se déroulera avec une alternance de temps littéraires et musicaux.

Les comédiens Didier Sandre de la Comédie Française et Alix Bénézech liront des textes de Marcel Proust ou évoquant l’écrivain.

Thierry Escaich de l’Académie des Beaux-Arts et Samuel Liégeon, organiste titulaire des Grandes Orgues de Saint-Pierre de Chaillot joueront au grand orgue ou au piano les œuvres musicales préférées de Marcel Proust.

Vous êtes tous invités à cet évènement exceptionnel.

