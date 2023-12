Visite guidée de l’église saint-pierre de Bouvines et de son villages Église Saint Pierre de Bouvines Bouvines Catégories d’Évènement: Bouvines

Un évènement majeur de l’histoire de France s’est déroulé à Bouvines en 1214…Venez découvrir cette histoire passionnante à travers les 21 vitraux de l’église Saint-Pierre qui l’illustre.

Puis vous irez à la découverte des éléments patrimoniaux clefs du centre du village : chapelles, obélisque, fontaine st Pierre, ex-moûtier… Guide : Jean-Louis Pelon

Rendez-vous sur le parvis de l’église, rue Jeanne d’Arc, 59830 Bouvines

Tarif adhérent 5€ / non adhérent 10€ / gratuit pour les moins de 12 ans

Église Saint Pierre de Bouvines Rue Jeanne d'Arc, 59830 Bouvines

Tarif adhérent 5€ / non adhérent 10€ / gratuit pour les moins de 12 ans

Réservation obligatoire au 09 72 52 85 03 ou en ligne

