Promenade avec l’âne cadichon Église Saint Pierre de Bouvines Bouvines Catégories d’évènement: Bouvines

Nord

Promenade avec l’âne cadichon Église Saint Pierre de Bouvines, 30 avril 2023, Bouvines. Promenade avec l’âne cadichon Dimanche 30 avril 2023, 14h30 Église Saint Pierre de Bouvines

sur inscription

Participez aux soins de l’âne, donnez du foin, de la paille, de l’eau, ramassez le crottin.Puis nous guiderons l’âne cadichon de Gruson le long de la rivière Marque vers le pays des géants. Église Saint Pierre de Bouvines Rue Jeanne d’Arc, 59830 Bouvines Bouvines 59830 Nord Hauts-de-France Participez aux soins de l’âne, donnez du foin, de la paille, de l’eau, ramassez le crottin.

Puis adultes et enfants nous guiderons l’âne cadichon de Gruson le long de la rivière Marque vers le pays des géants.

Antoine racontera aux petites et grandes oreilles de belles histoires sur la nature et le bonheur ! Distance 5 km. Public familial, tous âges.

Animateur : Antoine De Gandt

Rendez-vous devant l’église Saint-Pierre de Bouvines.

Tarif : 10€ adulte / 5€ enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-30T14:30:00+02:00

2023-04-30T16:30:00+02:00 Seclin Mélantois Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Bouvines, Nord Autres Lieu Église Saint Pierre de Bouvines Adresse Rue Jeanne d'Arc, 59830 Bouvines Ville Bouvines lieuville Église Saint Pierre de Bouvines Bouvines Departement Nord

Église Saint Pierre de Bouvines Bouvines Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouvines/

Promenade avec l’âne cadichon Église Saint Pierre de Bouvines 2023-04-30 was last modified: by Promenade avec l’âne cadichon Église Saint Pierre de Bouvines Église Saint Pierre de Bouvines 30 avril 2023 Bouvines Eglise Saint Pierre de Bouvines Bouvines

Bouvines Nord