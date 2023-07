Rassemblement d’automne des outardes et des œdicnèmes Église Saint-Pierre d’Aulnay (parking à gauche de l’église) Aulnay, 1 octobre 2023, Aulnay.

Rassemblement d’automne des outardes et des œdicnèmes Dimanche 1 octobre, 09h30 Église Saint-Pierre d’Aulnay (parking à gauche de l’église) Gratuit. Sur inscription.

Une fois la période de reproduction terminée, les outardes canepetières et les œdicnèmes criards se rassemblent et forment des groupes allant d’une dizaine à plus d’une centaine d’individus. Une occasion idéale pour les observer et en savoir plus sur leur comportement ! Vous découvrirez également les actions de suivi et de protection mises en place par la LPO pour préserver ces espèces vulnérables.

Prévoir des chaussures et une tenue adaptées.

Prêt de jumelles possible.

Église Saint-Pierre d’Aulnay (parking à gauche de l’église) avenue de l’église, Aulnay Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 82 12 44 »}, {« type »: « email », « value »: « espace.nature@lpo.fr »}]

2023-10-01T09:30:00+02:00 – 2023-10-01T12:30:00+02:00

Outarde canepetière mâle © Jean-Luc Pinaud