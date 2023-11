Concert « Travel in Gospel » Eglise Saint Pierre d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc, 28 décembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Une véritable invitation au voyage dans l’univers intense et rythmé de l’interprétation de chants gospel traditionnels empreints de modernité.

Chanteurs et musiciens vous embarquent dans leur aventure pleine d’échanges et de convivialité..

2023-12-28 18:00:00 fin : 2023-12-28 19:00:00. .

Eglise Saint Pierre d’Argentière Route du Village

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



A true invitation to a journey into the intense, rhythmic world of traditional gospel singing with a modern twist.

Singers and musicians embark on an adventure full of exchange and conviviality.

Es una invitación a viajar al mundo intenso y rítmico del canto gospel tradicional con un toque moderno.

Cantantes y músicos te llevan a una aventura llena de intercambios y convivencia.

Eine echte Einladung zu einer Reise in die intensive und rhythmische Welt der Interpretation traditioneller Gospelgesänge, die von der Moderne geprägt sind.

Sänger und Musiker nehmen Sie mit auf ihr Abenteuer voller Austausch und Geselligkeit.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc