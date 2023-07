Concert de la Camerata du Mont-Blanc Eglise Saint Pierre d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc, 20 août 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Dernier concert de la saison de la Camerata du Mont-Blanc..

2023-08-20 18:00:00 fin : 2023-08-20 19:30:00. .

Eglise Saint Pierre d’Argentière Route du Village

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Last concert of the season of the Camerata du Mont-Blanc

Último concierto de la temporada de la Camerata del Mont-Blanc.

Letztes Konzert der Saison der Camerata du Mont-Blanc.

