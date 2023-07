Festival des Heures d’Orgue d’Argentière Eglise Saint Pierre d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc, 11 août 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Concert proposé par l’organiste Lukas Hasler sur un sublime orgue de style baroque allemand, un plaisir pour le regard et l’écoute !.

2023-08-11 18:00:00 fin : 2023-08-11 19:00:00. .

Eglise Saint Pierre d’Argentière Route du Village

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Concert by organist Lukas Hasler on a sublime German Baroque organ, a pleasure to look at and listen to!

Un concierto del organista Lukas Hasler en un sublime órgano barroco alemán: ¡un placer para la vista y el oído!

Ein vom Organisten Lukas Hasler vorgeschlagenes Konzert auf einer erhabenen Orgel im deutschen Barockstil, ein Genuss fürs Auge und fürs Ohr!

Mise à jour le 2023-06-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc