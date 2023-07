CONCERT ENSEMBLE VOCAL SEPTENTRIO Eglise Saint Pierre d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc, 10 août 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Du chant sacré aux chants d’exil, Septentrio explore le riche répertoire polyphonique de l’île de Beauté et de ses alentours. Quand quatre voix venant d’horizons différents sont portées par la force de la tradition, préparez-vous à vibrer !.

2023-08-10 18:00:00 fin : 2023-08-10 19:00:00. .

Eglise Saint Pierre d’Argentière Route du Village

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



From sacred chants to songs of exile, Septentrio explores the rich polyphonic repertoire of the Isle of Beauty and its surroundings. When four voices from different horizons are carried by the strength of tradition, get ready to vibrate!

De los cantos sagrados a las canciones del exilio, Septentrio explora el rico repertorio polifónico de la Isla de la Belleza y sus alrededores. Cuando cuatro voces de horizontes diferentes se dejan llevar por la fuerza de la tradición, ¡prepárate para emocionar!

Vom heiligen Gesang bis zu den Liedern des Exils erkundet Septentrio das reiche polyphone Repertoire der Insel der Schönheit und ihrer Umgebung. Wenn vier Stimmen aus verschiedenen Ländern von der Kraft der Tradition getragen werden, machen Sie sich bereit, zu vibrieren!

Mise à jour le 2023-06-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc