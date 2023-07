Concert sur l’histoire de Richard Cœur de Lion : chevalier et troubadour Église Saint-Pierre Cussac, 17 septembre 2023, Cussac.

Concert sur l’histoire de Richard Cœur de Lion : chevalier et troubadour Dimanche 17 septembre, 16h00 Église Saint-Pierre Gratuit. Entrée libre.

Des musiciens en costume médiéval retraceront la vie de Richard Cœur de Lion : ce roi chevalier et poète. Les chansons et les musiques sont composées par ses contemporains Bernard de Ventadour ou Bertrand de Born, à une époque où régnait l’amour courtois.

Église Saint-Pierre Place de l’église, 87150 Cussac Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 74 96 74 37 L’église paroissiale Saint-Pierre de Cussac est typique des églises limousines. Elle est un témoignage vivant d’une architecture simple mais soignée. La nef et le chœur ont été construits au XIIe siècle, et les chapelles latérales ont été rajoutées au XVIe siècle. D’après des fouilles réalisées en 1972, on peut penser que l’église a été construite sur l’emplacement d’une église antérieure plus petite. Les deux chapelles que forme l’église sont voûtées d’ogives avec des formerets et des nervures. L’église possède aussi une porte de type flamboyant qui s’ouvre sur la chapelle sud. Elle renferme de très belles œuvres : sculptures, vitraux, tableaux… Accès par la route avec des parkings proches.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©DR