Concert Église Saint-Pierre Courville-sur-Eure, 17 septembre 2023, Courville-sur-Eure.

Concert Dimanche 17 septembre, 15h00 Église Saint-Pierre

Concert cuivre et orgue avec l’ensemble de cuivres et percussions Eole.

L’ensemble Eole a été créé en 2019 et interprète un programme varié fait d’arrangements personnels et de créations pour lesquelles il invite des solistes de renom. Constitué de musiciens issus des écoles de musiques départementales, le but premier de cet ensemble est de promouvoir la musique pour les instruments de la famille des cuivres.

Église Saint-Pierre Rue de l’Égalité, 28190 Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 18 07 90 http://www.courville-sur-eure.fr Reconstruite à la fin du XVe ou au début du XVIe siècle, cette église placée sous le vocable de saint Pierre a gardé son intégrité. Elle comporte deux chapelles, dont l’une, sous l’imposant clocher portant la date de 1620, forme la croix latine. Une importante campagne de restauration vient de se terminer. La couverture a été entièrement refaite préservant la charpente d’origine. La fenêtre occidentale obturée au début du XIXe siècle a été restituée. Un nouveau vitrail lui redonne toute sa noblesse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

Mairie de Courville sur Eure