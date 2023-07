Visite libre Église Saint-Pierre Courville-sur-Eure Catégories d’Évènement: Courville-sur-Eure

Eure-et-Loir Visite libre Église Saint-Pierre Courville-sur-Eure, 17 septembre 2023, Courville-sur-Eure. Visite libre Dimanche 17 septembre, 14h00 Église Saint-Pierre Edifice de style ogival. Sa reconstruction est attestée par une pierre de réédification datée de 1510. Le chantier déroulé en deux phases se termine par le clocher un siècle plus tard.

Son retable et son ensemble de mobilier en grande partie classée sont mis en valeur par le jeu de lumière de ses vitraux dont celui de la façade occidentale dernièrement réouvert. Église Saint-Pierre Rue de l’Égalité, 28190 Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 18 07 90 http://www.courville-sur-eure.fr Reconstruite à la fin du XVe ou au début du XVIe siècle, cette église placée sous le vocable de saint Pierre a gardé son intégrité. Elle comporte deux chapelles, dont l’une, sous l’imposant clocher portant la date de 1620, forme la croix latine. Une importante campagne de restauration vient de se terminer. La couverture a été entièrement refaite préservant la charpente d’origine. La fenêtre occidentale obturée au début du XIXe siècle a été restituée. Un nouveau vitrail lui redonne toute sa noblesse. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Mairie de Courville sur Eure

