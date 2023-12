Concert de l’avent Eglise Saint-Pierre Chaveignes, 4 décembre 2023, Chaveignes.

Chaveignes,Indre-et-Loire

Concert par le Groupe « Lès Allan-Zé », dans l’église chauffée afin de profiter pleinement des chants de Noël..

Samedi 2023-12-23 15:00:00 fin : 2023-12-23 . EUR.

Eglise Saint-Pierre

Chaveignes 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Concert by the « Lès Allan-Zé » group, in the heated church to enjoy the carols.

Concierto del grupo « Lès Allan-Zé », en la iglesia climatizada para disfrutar plenamente de los villancicos.

Konzert der Gruppe « Lès Allan-Zé », in der beheizten Kirche, damit Sie die Weihnachtslieder in vollen Zügen genießen können.

