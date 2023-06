Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Visite libre d’une église et de son magnifique retable Église Saint-Pierre Castillonnès Castillonnès Catégories d’Évènement: Castillonnès

Lot-et-Garonne Visite libre d’une église et de son magnifique retable Église Saint-Pierre Castillonnès, 16 septembre 2023, Castillonnès. Visite libre d’une église et de son magnifique retable 16 et 17 septembre Église Saint-Pierre Gratuit. Entrée libre. Suite à des travaux de restauration, venez découvrir l’église Saint-Pierre et son magnifique retable qui a été nettoyé et réparé.

Transférés à Castillonnès vers 1846, le retable et les peintures de l’église Saint-Pierre de Castillonnès sont le point d’orgue du riche patrimoine architectural de la bastide fondée en 1259 par Alphonse de Poitiers. Église Saint-Pierre 37 rue du marché, 47330 Castillonnès Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 32 77 27 40 Construite au XIIIe siècle, l’église Saint-Pierre a été remaniée à différentes époques. Le clocher, haut de 27 mètres, date du début du XXe siècle. À l’intérieur, le retable date du XVIIe siècle et est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1959. Ce retable de l’ancienne cathédrale d’Agen et les vitraux sont contemporains sont à remarquer lors de votre venue. Parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

