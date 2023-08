Journées européennes du patrimoine à Cars Eglise Saint-Pierre Cars, 16 septembre 2023, Cars.

Cars,Gironde

Pour les journées du patrimoine, la visite du clocher de l’église aura lieu:

Le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

De plus, le dimanche de 14h30 à 16h aura lieu un concert d’orgue par Jacques Dusson..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Eglise Saint-Pierre Lieu-dit Le Bourg

Cars 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For Heritage Days, the church tower will be open to visitors:

Saturday, 2pm to 6pm and Sunday, 10am to 12pm and 2pm to 6pm.

In addition, an organ concert by Jacques Dusson will take place on Sunday from 2.30pm to 4pm.

Para las Jornadas del Patrimonio, la torre de la iglesia estará abierta a los visitantes:

Sábado de 14:00 a 18:00 y domingo de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00.

El domingo, de 14:30 a 16:00, tendrá lugar un concierto de órgano a cargo de Jacques Dusson.

Anlässlich der Tage des offenen Denkmals findet eine Besichtigung des Kirchturms statt:

Am Samstag von 14:00 bis 18:00 Uhr und am Sonntag von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr.

Außerdem findet am Sonntag von 14:30 bis 16:00 Uhr ein Orgelkonzert mit Jacques Dusson statt.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Blaye