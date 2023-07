Concert « Désobéissances » Les Elancés Eglise Saint-Pierre Carennac, 3 août 2023, Carennac.

Carennac,Lot

Concert du Quatuor vocal » Les Elancés »

Dans ce programme de chants a cappella, les grandes formes de la musique du Moyen-Age alternent avec des improvisations libres. Les Elancées d=font naître et renaître des œuvres originales, inspirées par la superbe Eglise Saint-Pierre et son Chœur du 13e siècle, écrin idéal pour la musique sacrée de cette même époque.

2023-08-03 20:30:00 fin : 2023-08-03 . EUR.

Eglise Saint-Pierre

Carennac 46110 Lot Occitanie



Les Elancés » vocal quartet concert

In this program of a cappella chants, the great forms of medieval music alternate with free improvisations. Les Elancées give birth and rebirth to original works, inspired by the superb 13th-century Eglise Saint-Pierre and its Ch?ur, the ideal setting for sacred music of the same period

Concierto del cuarteto vocal « Les Elancés

En este programa de cantos a capella, las grandes formas de la música medieval se alternan con improvisaciones libres. Les Elancées dan nacimiento y renacimiento a obras originales, inspiradas en la soberbia iglesia del siglo XIII de Saint-Pierre y su coro, marco ideal para la música sacra de la misma época

Konzert des Vokalquartetts « Les Elancés »

In diesem Programm aus A-cappella-Gesängen wechseln sich die großen Formen der mittelalterlichen Musik mit freien Improvisationen ab. Die Elancées lassen originelle Werke entstehen und wieder aufleben, inspiriert von der wunderschönen Kirche Saint-Pierre und ihrem Chor aus dem 13. Jahrhundert, die ein idealer Ort für die geistliche Musik dieser Epoche ist

Mise à jour le 2023-07-15 par OT Vallée de la Dordogne