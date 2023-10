AIME AYIH Ténor Togolais en exclusivité à Bruges EGLISE SAINT PIERRE Bruges Catégories d’Évènement: Bruges

Lors d'une Master Class à Lomé, j'ai rencontré Aimé Ayih, ténor remaquable dans différents registres.

Samedi 7 octobre à 20h30, accompagné du pianiste Frédéric Prébolin, il vous emmènera dans une multitude de sonorités. EGLISE SAINT PIERRE, Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-10-07T20:30:00+02:00 – 2023-10-07T22:00:00+02:00

