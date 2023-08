Journées du patrimoine Bouvines Eglise Saint-Pierre Bouvines Catégories d’Évènement: Bouvines

14h30 :

Visite guidée de l’église Saint-Pierre « Les vitraux, la Bataille de Bouvines » suivie d’une visite du centre du village sur le thème des « 3 anciens presbytères ».

Rendez-vous : Parvis de l’église Saint-Pierre Dimanche 17 septembre

10h00 :

Visite guidée de l’église Saint-Pierre « Les vitraux, la Bataille de Bouvines » suivie d’une visite « Les monuments commémoratifs du village » et du parc du château (Monastère).

Rendez-vous : Parvis de l’église Saint-Pierre 15h00 :

Visite guidée de l’église Saint-Pierre « Les vitraux, la Bataille de Bouvines ». Rendez-vous : Parvis de l’église Saint-Pierre 16h00 – 17h30 (en boucle toutes les 15 minutes)

Le facteur d’orgue Antoine Pascal, sera présent dans l’église pour présenter en détail à l’aide d’une maquette le fonctionnement d’un orgue avec une petite animation (pas de réservation).

Rendez-vous : église Saint-Pierre 17h30

Concert d’orgue par Louis-Paul Courtois et Antoine Pascal à l’église Saint Pierre (durée 1h). 10h00 -12h00 & 14h00-16h30

Le Monastère de Bouvines ouvre exceptionnellement pour le grand public. Visites commentées par la Communauté du Chemin Neuf toute la journée (sans réservation)

Rendez-vous : Monastère, 770 rue Félix Dehau L’église Saint-Pierre sera ouverte en visite libre tout le week-end. Réservation souhaitée au préalable uniquement pour les visites guidées à la Mairie de Bouvines au 03 20 41 31 59.

(Il est possible également de se présenter le jour de la visite sans réservation) Eglise Saint-Pierre Rue Jeanne d’Arc, 59830 Bouvines Bouvines 59830 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

