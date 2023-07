Visite libre Église Saint-Pierre Boursay, 16 septembre 2023, Boursay.

Visite libre 16 et 17 septembre Église Saint-Pierre Les clés sont disponibles au Café Brocante «Il était une fois», rue des Écoles – Tél : 06 86 40 81 90

Ouverture de l’église au public à l’occasion des journées du patrimoine.

Église Saint-Pierre Place de l’Église, 41270 Boursay Boursay 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Église primitive du XIIe siècle, modifiée aux XVe et XVIe siècles. L’église Saint-Pierre au cœur de la vallée de la Grenne, abrite des peintures murales au revers de la façade (fin XIVème ). Découvertes à partir de 1950 par Suzanne Trocmé. Elle accueille depuis 25 ans une sculpture monumentale d’Elsa genèse : Mater Magna qui symbolise la réconciliatrice universelle, dans la multiplicité des religions.

Au revers de la façade, un ensemble de peintures murales (fin XIVe ou début XVe siècle) a été découvert en 1895. Elles ont été dégagées et étudiées par Suzanne Trocmé à partir de 1950.

L’église accueille également la sculpture monumentale d’Elsa Genèse, Mater Magna, mère universelle. Commencée en 1988 et terminée en 1991, elle a été dressée sur son socle en 1992 avec l’aide du charpentier et des habitants de Boursay. L’artiste fut soutenue dans sa démarche par l’UNESCO. Il s’agit de son œuvre majeure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

DR