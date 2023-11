Gospel, les grands classiques avec Max Zita & Gospel Voices Quartet EGLISE SAINT PIERRE Bordeaux, 5 janvier 2024, Bordeaux.

Gospel, les grands classiques avec Max Zita & Gospel Voices Quartet Vendredi 5 janvier 2024, 20h00 EGLISE SAINT PIERRE Tarifs : plein – 20 € / réduit – 10 €. Gratuit pour les enfants -12 ans.

Max Zita est l’un des précurseurs du mouvement Gospel en France avec Gospel Voices qu’il fonde en 1988.

Avec sa chorale de gospel, il sillonne les villes d’Europe pour se produire en concert à l’UNESCO, au Palais des congrès, au club Med World et dans différentes salles mythiques.

Tournée 2023/2024

Grâce à leurs talents, le groupe de gospel a même été élu par le Festival de Gospel de Paris meilleur groupe d’expression gospel. Venez découvrir les grands classiques du Gospel cette fois-ci en version Quartet pour un concert inoubliable.

Programme:

Freedom

Joshua

*Wade in the water

*Get away Jordan

*When the Saints

*Hallelujah Savaltion

*Hold on

*We Shall overcome

*I want to be ready

*Jéricho

*Let my people go

EGLISE SAINT PIERRE 10 Pl. Saint-Pierre 33000 Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 04.42.77.65.65 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-05T20:00:00+01:00 – 2024-01-05T21:30:00+01:00

2024-01-05T20:00:00+01:00 – 2024-01-05T21:30:00+01:00

GOSPEL MAX ZITA

Max Zita