Sérénade d’hiver CHŒUR LES ÉLÉMENTS | JOËL SUHUBIETTE Eglise Saint-Pierre, Blagnac Blagnac, 29 novembre 2023, Blagnac.

Sérénade d’hiver

CHŒUR LES ÉLÉMENTS | JOËL SUHUBIETTE Mercredi 29 novembre, 20h30 Eglise Saint-Pierre, Blagnac 16 € à 28 €

On évoque la nativité, mais aussi le froid, les paysages blancs. On grelotte, on se réchauffe au coin du feu, on s’aime, on trinque et l’on chante… Venez partager avec gourmandise cette veillée d’hiver, où Joël Suhubiette et les chanteurs du choeur de chambre toulousain interprètent des musiques françaises du Moyen Age à nos jours.

Programme

Claude Debussy (1862 – 1918)

Yver, vous n’estes qu’un villain

Antoine Busnois (1430 – 1492)

Noel Noel Noel

Antoine Brumel (ca 1460 – ca 1512)

Noe noe noe

Claude Goudimel (1510 – 1572)

Esprits Divins, chantons dans la nuit sainte

Eustache du Caurroy (1549 – 1609)

Ave virgo gloriosa

Joan Magrané Figuera (1988- )

*Magi viderunt stellam

Traditionnel français

Or nous dîtes Marie

Arrangement de Pierre Jeannot

Traditionnel basque

Birjina gaztetto bat zegoen (le message de Gabriel)

Traditionnel français

Noël Nouvelet

Arrangement de Pierre Jeannot

Francis Poulenc (1899 – 1963)

Quatre motets pour le temps de Noël

O Magnum Mysterium

Quem vidistis pastores dicite

Claire-Mélanie Sinnhuber (1973)

*Temps de Neige (Negun, erlute batez)

Francis Poulenc (1899 – 1963)

Sept chansons

La blanche neige

Francis Poulenc (1899 – 1963)

Un soir de neige

Leo Delibes (1836 – 1891)

Chœur des frileuses – extrait

Camille Saint-Saëns (1835 – 1921)

Sérénade d’hiver

Pour chœur d’hommes

Patrick Burgan (1960)

*Chants de Neige

Claudin de Sermisy (1490 – 1562)

Dison Nau à pleine teste

Nicolas Saboly (1614 – 1675)

La Cambo me fai mau

Arrangement de Pierre Jeannot

Henri Martinet (1909 – 1985)

Petit Papa Noël

Arrangement de Pierre Jeannot

Eglise Saint-Pierre, Blagnac Place de l’église, 31 700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.34.41.15.47 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T20:30:00+01:00 – 2023-11-29T21:35:00+01:00

2023-11-29T20:30:00+01:00 – 2023-11-29T21:35:00+01:00

© François Zuidberg