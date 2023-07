Harmonies en scène : concert de la musique municipale Église Saint-Pierre Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

Haute-Garonne Harmonies en scène : concert de la musique municipale Église Saint-Pierre Blagnac, 17 septembre 2023, Blagnac. Harmonies en scène : concert de la musique municipale Dimanche 17 septembre, 17h30 Église Saint-Pierre Gratuit. Entrée libre. Concert de l’orchestre de la musique municipale, une formation composée de 40 à 45 musiciens. Église Saint-Pierre 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie Église du XIe siècle inscrite au titre des Monuments historiques. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

