Concert de musique baroque à Bessan Église Saint-Pierre Bessan, 17 septembre 2023, Bessan.

Concert de musique baroque à Bessan Dimanche 17 septembre, 16h00 Église Saint-Pierre 15 € adulte. Gratuit -18 ans. Sur inscription.

Participez à un concert de musique Baroque au sein de l’église, avec au programme : Vivaldi, Pergolesi, Haendel, Cesti et Giacomelli…

Ce programme est proposé par La Guilde de Bessan.

Église Saint-Pierre Place de l’église, 34550 Bessan Bessan 34550 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 17 29 53 54 »}] C’est à la fin du XIe siècle, que date les plus anciennes parties de l’édifice, c’est-à-dire le chœur et l’abside polygonale. Malgré son caractère encore roman, il est probable que ce bâtiment ne fut pas terminé avant le second quart du XIIIe siècle. La construction des chapelles latérales fut certainement beaucoup plus tardive. Le portail d’entrée, à refends et fronton à boules, date probablement de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle. La réfection du clocher date du XIXe siècle, avec remplacement de la partie octogonale par une flèche métallique et reprise des parements extérieurs à la base. Quelques baies à linteaux sur corbeaux et, à l’intérieur, les trompes d’angle, attestent toutefois son origine ancienne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©La Guilde de Bessan