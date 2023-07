Exposition sculptures en granits par Roland VINCENT Eglise Saint-Pierre-Bellevue, 11 août 2023, Saint-Pierre-Bellevue.

Saint-Pierre-Bellevue,Creuse

Roland VINCENT, ancien maçon et descendant de maçons creusois est un sculpteur autodidacte. Le granit est son matériau de prédilection pour donner figure humaine à la

pierre

Gratuit..

2023-08-11 fin : 2023-08-13 18:00:00. .

Eglise

Saint-Pierre-Bellevue 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Roland VINCENT, a former mason and descendant of Creuse masons, is a self-taught sculptor. Granite is his material of choice for giving a human face to stone

stone

Free admission.

Roland VINCENT, antiguo albañil y descendiente de albañiles de Creuse, es un escultor autodidacta. El granito es su material favorito para dar forma humana a la

piedra

Entrada gratuita.

Roland VINCENT, ein ehemaliger Maurer und Nachkomme von Maurern aus dem Creus, ist ein autodidaktischer Bildhauer. Granit ist sein bevorzugtes Material, um dem Stein eine menschliche Gestalt zu verleihen

stein

Gratis.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Creuse Sud Ouest