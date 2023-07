Lectures « Dire la Pierre » Eglise Saint-Pierre-Bellevue, 11 août 2023, Saint-Pierre-Bellevue.

Saint-Pierre-Bellevue,Creuse

Les voix du groupe « Partage de lecture(s) » proposeront des textes, légendes et poésies sur le thème de la pierre.

Participation libre.

2023-08-11 fin : 2023-08-11 . .

Eglise

Saint-Pierre-Bellevue 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The voices of the « Partage de lecture(s) » group will offer texts, legends and poetry on the theme of stone.

Free admission

Las voces del grupo « Partage de lecture(s) » ofrecerán textos, leyendas y poesías sobre el tema de la piedra.

Entrada gratuita

Die Stimmen der Gruppe « Partage de lecture(s) » werden Texte, Legenden und Gedichte zum Thema « Stein » vortragen.

Freie Teilnahme

