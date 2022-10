Concert Trompettes et orgue Eglise Saint-Pierre Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Concert Trompettes et orgue Samedi 26 novembre, 20h00 Eglise Saint-Pierre

Entrée libre

Concert Trompettes et Orgue La MMM organise un concert qui s'inscrit dans le cadre de la rencontre de trompettistes béglais. A cette occasion, les stagiaires et le public pourront entendre les prestigieux intervenants du stage en concert sur divers instruments de la famille des trompettes ou saxhorns dans un répertoire éclectique allant de la période baroque à aujourd'hui.

Sur des œuvres de Haendel, Vivaldi, Marcello.. Avec les intervenants : Laurent DUPERE – Trompette solo à l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine ; Laurent MALET – Trompette solo à l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine ; Jean Pierre DUFFAU – Professeur de trompette au Conservatoire Jacques Thibaud de BORDEAUX ; Alexis DUFFAURE – Maître de chapelle de la Cathédrale de BORDEAUX, chef des chœurs d’enfants de la Maitrise de BORDEAUX ; Nicolas LE BRAZIDEC – Professeur de trompette à l’EMM du BOUSCAT, membre de l’ensemble de cuivres « BURDIGALA BRASS QUINTET » et Régis ALAMICHEL – Professeur de trompette à la MMM de Bègles, trompettiste à l’Orchestre d’Harmonie de BORDEAUX. Ouvert à tous, entrée libre et gratuite.

Samedi 26 novembre à 20 h 00 à l’église Saint-Pierre de Bègles

