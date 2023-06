Visite animée du bourg et de son abbaye Eglise Saint Pierre Beaumont Beaumont Beaumont Catégories d’Évènement: Beaumont

Puy-de-Dôme Visite animée du bourg et de son abbaye Eglise Saint Pierre Beaumont Beaumont, 16 septembre 2023, Beaumont. Visite animée du bourg et de son abbaye Samedi 16 septembre, 15h00 Eglise Saint Pierre Beaumont Entrée libre, sur inscription, jauge limitée Le comité d’animation de Beaumont vous propose une visite animée du bourg historique de la ville et de son abbaye.

Jauge maximum : 50 personnes Eglise Saint Pierre Beaumont 1 Place de la République beaumont 63110 Beaumont 63110 Le Masage Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 81 02 63 53 »}, {« type »: « email », « value »: « comite-animation-beaumont@outlook.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00 © Photothèque Conseil Général du Puy de Dôme Détails Catégories d’Évènement: Beaumont, Puy-de-Dôme Autres Lieu Eglise Saint Pierre Beaumont Adresse 1 Place de la République beaumont 63110 Ville Beaumont Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville Eglise Saint Pierre Beaumont Beaumont

Eglise Saint Pierre Beaumont Beaumont Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaumont/

Visite animée du bourg et de son abbaye Eglise Saint Pierre Beaumont Beaumont 2023-09-16 was last modified: by Visite animée du bourg et de son abbaye Eglise Saint Pierre Beaumont Beaumont Eglise Saint Pierre Beaumont Beaumont 16 septembre 2023