Église Saint-Pierre 11 rue Père Maurice 77210 Avon Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France L’église Saint-Pierre d’Avon est l’un des plus vieux édifices de toute la région. On estime en effet que sa partie la plus ancienne remonte à 1100 environ et qu’elle est contemporaine de la basilique Saint-Mathurin de Larchant.

Avon, en tant que paroisse, est mentionnée dès 839 dans une charte de Louis le Pieux.

L’église est constituée de murs épais, d’un clocher carré et est campée fermement sur tout un appareillage de coins de grès, appuyée dans la partie Nord en déclivité, sur un banc rocheux affleurant.

Son aspect rustique est attachant, de par ses toits étagés et son original porche à l’abri duquel Françoise d’Aubigné, marquise de Maintenon, assise sur l’un des bancs de pierre, enseignait le catéchisme aux petits Avonnais.

À l’intérieur une simple nef romane débouche sur l’envolée lumineuse du chœur gothique dû, en 1555, à la générosité de Jean de Montceau, seigneur du lieu. Du retable Henri II qui ornait jadis l’autel, il ne reste que deux statues en bois polychrome miraculeusement rescapées de l’incendie qui, le 15 avril 1892, détruisit l’ensemble du chœur et tous les objets et ornements liturgiques précieux.

Longtemps église paroissiale du vaste pays de Bière, puis église royale jusqu’à Louis XIV, elle est classée au titre des monuments historiques en 1840 par Prosper Mérimée alors ministre des cultes. Cet édifice est devenu propriété de la commune en 1905 avec la loi de séparation des biens de l’Église et de l’État.

