Concert « Musique de chambre » Dimanche 17 septembre, 15h00 Église Saint-Pierre-aux-Nonnains Gratuit sur inscription

Le programme de ce concert de musique de chambre pour cette 40ème édition des Journées européennes du patrimoine se centre autour de compositrices comme Rebecca Clarke, Kaija Saariaho ou encore Judith Weir, nous invitant à découvrir l’héritage culturel des créatrices d’hier et d’aujourd’hui.

Église Saint-Pierre-aux-Nonnains 3 avenue Ney, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est L'église Saint-Pierre-aux-Nonnains est un édifice religieux datant de la fin du IVe siècle.

Elle est une des plus vieilles églises du monde, et la plus vieille église de France.

À l’époque romaine, le bâtiment était utilisé comme palestre et intégré à un ensemble thermal.

Au VIIe siècle, il devint la chapelle d’une abbaye de Bénédictines.

La nef romane fut construite vers l’an 1000.

Réhabilitée, elle accueille des concerts acoustiques, des spectacles vivants et des expositions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

