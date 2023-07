Visite libre de Saint-Pierre-Aux-Nonnains Église Saint-Pierre-aux-Nonnains Metz, 16 septembre 2023, Metz.

Venez découvrir l’ancienne église Saint-Pierre-Aux-Nonnains

Église Saint-Pierre-aux-Nonnains 3 avenue Ney, 57000 Metz Metz 57000 Paris 18e Arrondissement Moselle Grand Est 03 87 39 92 00 http://www.citemusicale-metz.fr L’église Saint-Pierre-aux-Nonnains est un édifice religieux datant de la fin du IVe siècle.

Elle est une des plus vieilles églises du monde, et la plus vieille église de France.

À l’époque romaine, le bâtiment était utilisé comme palestre et intégré à un ensemble thermal.

Au VIIe siècle, il devint la chapelle d’une abbaye de Bénédictines.

La nef romane fut construite vers l’an 1000.

Réhabilitée, elle accueille des concerts acoustiques, des spectacles vivants et des expositions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Christian Legay