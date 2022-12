Messe avec cantiques en breton Église Saint-pierre-aux-Liens Mellac Catégories d’évènement: Finistère

Messe avec cantiques en breton Église Saint-pierre-aux-Liens, 14 janvier 2023, Mellac. Messe avec cantiques en breton Samedi 14 janvier 2023, 18h00 Église Saint-pierre-aux-Liens

Gratuit Renseignements : Annie-Marie Colomer (02 98 39 15 00)

Messe avec cantiques en breton Église Saint-pierre-aux-Liens Église Saint-pierre-aux-Liens, Mellac Mellac 29300 Finistère Bretagne Messe avec cantiques en breton.

