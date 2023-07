Visite de l’église du XIIe siècle d’Engayrac Église Saint-Pierre-aux-Liens Engayrac, 16 septembre 2023, Engayrac.

Visite de l’église du XIIe siècle d’Engayrac Samedi 16 septembre, 14h00 Église Saint-Pierre-aux-Liens Gratuit. Entrée libre.

Découvrez cette église romane du XIIe siècle, classée au titre des Monuments historiques notamment pour son abside en pierres imbriquées, son chœur voûté et ses châpiteaux historiés.

Église Saint-Pierre-aux-Liens Bourg, 47470 Engayrac Engayrac 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine C’est une église romane du XIIe siècle.

La construction primitive semble remonter au XIe siècle. Il reste de cette époque le chœur recouvert d’une coupole sur pendentifs et l’abside en cul-de-four. Les colonnes engagées du chœur sont surmontées de chapiteaux historiés et sculptés. Toute cette partie de l’édifice a été décorée au XVIIIe siècle, de motifs romans en trompe-l’oeil, notamment une frise contournant l’abside dans la hauteur des chapiteaux, et le dessus des arcs-doubleaux. Trois figures peintes dans le même esprit représentent Moïse, Saint-Paul et Saint-Jean. La basse nef date du début de la Renaissance. La travée du chevet est surmontée d’une voûte en étoile à arêtes multiples du XVIe siècle. Le remplissage des voûtes, y compris la voûte en berceau de la nef, était en briques peintes en rouge. En avant de l’église, un clocher néo-gothique du XIXe siècle surmonte un petit porche. À l’extérieur, l’abside possède une couverture en forme de mitre dont la disposition primitive est intacte. Cette couverture est adossée à ce qui reste de l’ancien clocher roman qui s’élevait primitivement au-dessus de la coupole du chœur. Parking gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©commune d’Engayrac