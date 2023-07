Découvrez cette petite église du XVe siècle lors d’une visite guidée Église Saint-Pierre-aux-Liens de Cayssac Lioujas, 17 septembre 2023, Lioujas.

Découvrez cette petite église du XVe siècle lors d’une visite guidée Dimanche 17 septembre, 14h00 Église Saint-Pierre-aux-Liens de Cayssac Gratuit. Entrée libre.

Pour les Journées européennes du patrimoine, les membres de l’association Valorisation du Patrimoine bâti de la commune recevront les visiteurs, les accompagneront et leur donneront des explications sur les bâtiments et leur histoire, au moyen de photos et documents d’archives.

Église Saint-Pierre-aux-Liens de Cayssac Lioujas, 12740 La Loubière Lioujas 12740 Aveyron Occitanie 06 70 40 11 04 L’église actuelle est datée des XV-XVIe siècles avec présence de vestiges du XIIe siècle. Elle présente un chœur surmonté d’une clef de voûte armoriée, une nef de 2 travées servant de base au clocher. On peut aussi y voir un retable du XVIIe siècle, un autel galbé et orné et un tabernacle doré et galbé, ainsi qu’un tableau « Saint Pierre délivré de ses liens par un ange ».

L’église vient d’être restaurée. « Le premier prix Départemental du Patrimoine » a été décerné en novembre 2014 par le Conseil Général à l’association Valorisation du Patrimoine Bâti de la commune de la Loubière, dans la « catégorie Restauration » pour les travaux effectués dans cette église. Au départ de Rodez, prendre la RN88, route de Laissac puis, après le village de La Roquette, prendre à gauche la RD581, route de Campeyroux : village de Cayssac.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00