L'église Saint-Pierre, de pur style roman est le plus ancien monument d'Autoire. Elle a un clocher qui fut surélevé au XIVe siècle. L'église fut pillée et brûlée au XVIe siècle.

