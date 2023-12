Journée du Patrimoine Église Saint-Pierre Auppegard, 21 septembre 2024, Auppegard.

Auppegard Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-09-21 14:30:00

fin : 2024-09-22 18:00:00

L’Association de mémoire locale Si le Pougard m’était Conté vous propose comme chaque année de découvrir ou de redécouvrir la commune d’Auppegard autour de visites à l’occasion des Journées du patrimoine ! L’église Saint-Pierre sera ouverte au public à cette occasion, et vous pourrez profiter de visites guidées et d’animations autour du savoir-faire local !

Visites guidées de l’église Saint-Pierre à 11h, 15h et 16h30

Démonstrations de taille de pierre, menuiserie, céramique, présentation de pièces de monnaie, dessins à réaliser pour petits et grands !.

Église Saint-Pierre

Auppegard 76730 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-22 par Office de Tourisme Terroir de Caux