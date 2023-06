Exposition-atelier des céramiques de Vilaterre Eglise Saint-Pierre Auppegard, 17 septembre 2023, Auppegard.

Exposition-atelier des céramiques de Vilaterre Dimanche 17 septembre, 10h30, 14h30 Eglise Saint-Pierre

Atelier-exposition des céramiques « Vilaterre », artisanat local de pièces religieuses et autres.

Eglise Saint-Pierre Rue Saint-Pierre, 76730 Auppegard Auppegard 76730 Seine-Maritime Normandie 07 83 43 30 45 église Saint-Pierre d’Auppegard ,dédiée à Saint-Pierre « en chaire », XVI et XVII siècles, grès et briques, clocher tors de 40 m; porche , portes et charpente remarquables, en carène renversée avec blochets, armoiries et clefs de voûte, statues et vitraux classés. parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00