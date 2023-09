Cet évènement est passé Visite de l’église par M. Lespiaucq Église Saint-Pierre Athos-Aspis Catégories d’Évènement: Athos-Aspis

Pyrénées-Atlantiques Visite de l’église par M. Lespiaucq Église Saint-Pierre Athos-Aspis, 17 septembre 2023, Athos-Aspis. Visite de l’église par M. Lespiaucq Dimanche 17 septembre, 10h00 Église Saint-Pierre Gratuit. Entrée libre. Visitez l’église Saint-Pierre d’Athos en compagnie de Pierre Lespiaucq, figure locale passionnée d’histoire médiévale. Vous découvrirez une belle église d’art roman du XIIe siècle, influencée par les courants gothique et renaissance. Renseignements : 05 59 38 95 76. Église Saint-Pierre 64390 Athos-Aspis Athos-Aspis 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

